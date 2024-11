Io non sono molto d'accordo perché se tu aspetti le riserve che ti sbloccano una partita a San Siro contro una squadra chiusa, hai voglia ad aspettare: quelle partite te le risolvono Lautaro e Calhanoglu. Lui è fenomenale nella gestione del gruppo, a creare questo è un fenomeno: io dico che se fossi io e avessi tutti a disposizione, giocherebbero sempre gli stessi e i più forti, non me ne frega niente. Lui ha insostituibili: se domani c'è una finale, sappiamo chi gioca e l'undici. Lui si sforza a portarsi dentro tutti, è un esercizio complicato se la squadra è settata anche dall'altra parte: la seconda squadra non è una cosa che dà sempre garanzie, ma lui è convinto così e ha vinto sette trofei. Con Correa magari l'Inter ha comprato un nuovo giocatore per il mercato di gennaio".