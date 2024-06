La prudenza rimane d'obbligo, perché siamo soltanto all'inizio. C'è chi però si sofferma sui segnali incoraggianti mostrati dall'Italia contro l'Albania, come un buon auspicio che si spera venga confermato nei prossimi impegni.

Sulle prospettive della nazionale di Luciano Spalletti si è espresso anche Riccardo Trevisani, ospite nel pomeriggio di Sport Mediaset: "L'Italia s'è fatta gol da sola, ma l'ha ribaltata con grande qualità, non con i nervi. Tecnicamente non siamo la squadra migliore, ma siamo la squadra che nessuno vuole affrontare. Siamo scomodi per tutti".