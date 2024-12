Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Riccardo Trevisani ha commentato la prima parte di stagione della Juve. "Nel triennio precedente la Juve non ha mai lottato per lo scudetto, tranne i primi 4 mesi dell'anno scorso. Perché deve arrivare Motta dal nulla senza esperienza, con la squadra smantellata e cambiata negli uomini e nelle idee e deve vincere lo scudetto?".

"Quando si fa una rivoluzione culturale ci vuole tempo, Motta e è alla prima esperienza in una big. Con tutti gli infortuni Motta ha fatto fin troppo bene. L'infortunio di Bremer ha tolto 7-8 punti. Il quadro non è straordinario, ma il paziente non è moribondo".