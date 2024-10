Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro l'Empoli: "Lautaro ha fatto vedere una tigna importante, la voglia di determinare: ha fatto un assist delizioso a Frattesi. Quando c'è il gol per andare primo in una classifica di solito i giocatori si bloccano: probabilmente questa cosa gli pesava o semplicemente, avendo cominciato la stagione in diesel, vuole recuperare. Alla fine recupererà e magari non farà i 24 soliti, ma i suoi 18-19 sì".