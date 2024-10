Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani , giornalista, ha commentato così il posizionamento al settimo posto di Lautaro Martinez al Pallone d'Oro: "Lautaro settimo? Quello è. È corretto come Rodri primo: c'è stata una sorta di campagna elettorale abbastanza ridicola secondo me.

Non c'era una chance perché al di là dell'affermazione colorita che ho usato tempo fa, comunque quel Mondiale ha lasciato un segno sul livello: Lautaro ha vinto la classifica cannonieri e la Copa America. Ma in Champions League notizie? E poi ci sono i livelli, che si sono visti ieri in Inter-Juve. Per lui è un'annata che è cominciata storta e non si sta raddrizzando: se alla nona giornata Lautaro ha fatto tre gol c'è un problema eh".