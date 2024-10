Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha commentato i vari temi lasciati in eredità dall'ultimo turno di Serie A. In particolare, sul Milan sconfitto contro la Fiorentina in trasferta, ha detto:

"Il Milan ha fatto un grande derby, ma non può andare a cento all'ora per tutte le partite e per tutto l'anno con quel sistema. Ha chiaramente dei problemi a livello di struttura, a livello generale. Ci saranno problemi almeno finché Fonseca sarà l'allenatore, perché vuole un certo tipo di calcio e per la gestione che rende la squadra non affidabile. Il fatto che in campo i giocatori in campo decidano chi deve calciare non uno, ma due rigori, lo trovo straordinariamente grave, come il cooling break di Roma".