Al podcast "Tutti in the box", Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato così la prestazione di ieri dell'arbitro Pairetto in Inter-Bologna

Intervenuto nel corso del podcast "Tutti in the box", Riccardo Trevisani , giornalista, ha commentato così la prestazione di ieri dell'arbitro Pairetto in Inter-Bologna: "La verità è che puoi togliere i discorsi da bar da una trasmissione ma non dall'animo delle persone. Che ti devo dì di Pairetto. C'è un contrasto, fischia e il 90% delle volte la palla dovrebbe andare ad una squadra e invece va all'altra: non è che ce l'ha con qualcuno.

Gli manca proprio la comprensione del testo: è come se io mi mettessi a leggere un libro in aramaico, non so' capace, non lo leggo. Ma poi non vado all'università ad insegnare aramaico alle persone. Non è questione di Inter, Milan o Juve: per me nella classifica dei 48 arbitri dell'AIA Pairetto è 49esimo".