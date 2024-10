Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Roma: "Il migliore in campo è il portiere della Roma, l'Inter proprio male male non ha fatto: Svilar ha fatto quattro parate vere. La Roma sembra il Torino con i bordi d'oro sulla maglia: Dybala ha fatto il mediano svilendo le sue qualità, cercano di fare l'Atalanta ma fanno il Torino. Forse il problema non era quello di mandare via l'allenatore alla quarta giornata.

Il rosso a Cristante? 24 ore prima Reijnders prova a non fare niente per colpire l'avversario e viene espulso in campo: qui c'è uno che prende solo l'avversario e tenta di fare fallo. Il giorno prima è rosso, qui non intervengono: dal sabato al lunedì vediamo 15o interpretazioni diverse su tutti i campi, non va bene. Massa fa come Sacchi sabato sera: non ha visto bene e se è fallo glielo diranno dal VAR, quindi non arbitra. L'unico dei tre arbitri ha deciso è Chiffi e ha fischiato il meno fallo dei tre".