Trevisani: “Scudetto? Il Napoli ha un pregio, l’Inter un altro. In stagione…”

Riccardi Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato della lotta scudetto dopo gli impegni di Inter e Napoli contro Empoli e Atalanta. Queste le sue considerazioni: "Non dimentichiamo l'Atalanta per lo scudetto, ma pe il momento è lotta a due. Il Napoli ha cambiato modo di interpretare le partite, oggi sa vincere a basso punteggio, ma se la situazione è più difficile come sabato sa vincerle anche ad alto punteggio.

Ha più caparbietà e difende meglio dell'Inter in questa fase della stagione. I nerazzurri hanno altri pregi: giocano meglio, sono una squadra armoniosa, capace di far gol in tanti modi. Il 2025 ha riportato Lautaro nel 2023, è tornato lui e ha Thuram al suo fianco. Al Napoli fai sempre grande fatica a far gol, l'Inter ha meno cattiveria in fase difensiva e su questo c'è da lavorare".