Tricella: “Inter, crescita evidente Juve? Uscita da Champions non inaspettata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Tricella, ex difensore dell'Inter, ha sottolineato la crescita messa in mostra dalla squadra

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Tricella, ex difensore dell'Inter , ha sottolineato la crescita messa in mostra dalla squadra di Conte nel corso di questa stagione:

"Prendiamo Inter e Juventus. L'Inter è cresciuta, si è vista la crescita. Non gioca benissimo, però ha dei tempi giusti di uscita e due grandi attaccanti. E fanno bene in difesa, sanno tutti cosa fare comunque. Dall'altra parte una squadra che ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti, senza mai uscire dal limbo. Quindi l'uscita dei bianconeri dalla Champions non è così inaspettata".