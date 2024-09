La costante che ha unito Istanbul e Manchester è stata una tra tutte. Francesco Acerbi è il simbolo di una Inter che non ha mai mollato e venduto a caro prezzo la propria pelle. Il difensore nerazzurro ha sfoderato un'altra grande prestazione contro uno degli attaccanti più temibili del mondo. Lo sottolinea anche TuttoSport in edicola oggi:

"Dalla finale di Istanbul sono passati 15 mesi, eppure Acerbi tiene ancora botta. Non importa che Haaland marci a ritmo da schiacciasassi per quanto riguarda ogni record di marcature con il Manchester City: contro Acerbi c’è poco da fare. È un argine che regge l’impeto della spinta del vichingo, che quando si ritrova la difesa interista davanti, sembra smarrire per un momento il feeling speciale che lo lega al gol. Il che è in fondo un discorso che vale un po’ per tutti i grandi nomi dell’attacco dei citizens".