TS – Inter, Barella domani cerca il primo gol nel derby col Milan

Farà di tutto per mettere anche il suo nome sull'elenco dei protagonisti di Inter-Milan di domani sera. Nicolò Barella non vuole di certo fermarsi alle lusinghe ricevute post City-Inter. Nella continuità di rendimento spera di trascinare i nerazzurri anche in campionato. E col Milan, come sottolinea TuttoSport, avrà una motivazione ulteriore: "Barella sta molto bene e ha voglia di trovare la sua prima rete in un derby: Nicolò ha segnato al Milan, ma quando era ancora al Cagliari, nell’ormai lontano 21 gennaio 2018 (vinse 2-1 il Milan in Sardegna con doppietta di Kessie).