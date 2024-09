Ieri il City è rimasto a secco (non accadeva dal 31 marzo con l’Arsenal, pure allora fu 0-0, mentre in Champions bisogna risalire al 9 marzo 2022, avversario lo Sporting Lisbona), nonostante il suo allenatore le abbia provate un po’ tutte, compreso l’ingresso a inizio ripresa di Foden e Gundogan, “titolari bis” lasciati inizialmente fuori. Per una volta le “sviolinate” dell’allenatore dei citizens (che ieri indossavano una maggia disegnata per omaggiare i 30 anni di Definitely Maybe degli Oasis) hanno fatto centro: questa Inter ha davvero tutto per essere protagonista pure in Champions.