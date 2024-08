TS – Inter, Chiesa più di una tentazione per Marotta. Potrebbe anche…

Federico Chiesa è un nome entrato sempre più in orbita Inter. La situazione contrattuale e la rottura con la Juventus lo rendono un nome appetibile, da capire però se i nerazzurri decideranno di sferrare l'assalto. Intanto TuttoSport in edicola oggi propone un aggiornamento sul tema:

"L’Inter segue l’ex viola da tempo. L’idea di prenderlo a parametro zero è più di una tentazione per Marotta, che però potrebbe anche decidere, nel caso in cui Chiesa dovesse restare fermo a poche ore dalla fine delle trattative, di formulare al fotofinish un’offerta al ribasso alla Juve per dare subito a Simone Inzaghi un elemento offensivo in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Un tassello che forse manca ai nerazzurri".