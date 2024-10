"La partita contro il Torino sarà anche un’ulteriore chance per Davide Frattesi di mettersi in mostra prima degli impegni con la Nazionale". Apre così Tuttosport il suo focus sul centrocampista dell'Inter, che oggi tornerà dal 1' contro il Torino e sarà chiamato ad incidere come fatto sabato scorso a Udine. Si legge: "Con Barella ancora infortunato, l’ex Sassuolo, reduce da una prova super contro l’Udinese, vuole dare continuità al suo momento positivo per dimostrare di essere un giocatore che può essere punto fermo nel club per Inzaghi tanto quanto lo è per Spalletti in Nazionale.