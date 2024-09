L'attaccante del Lille finirà sul mercato a parametro zero: un'occasione che in tanti puntano per il prossimo anno

Jonathan David è un nome che può finire in cima al taccuino di Ausilio e Marotta e non solo. L'attaccante del Lille, classe 2000, sarà sul mercato a parametro zero e anche diversi club italiani potrebbero tentare il colpaccio. Di lui ha parlato TuttoSport in edicola stamattina:

"Da parametro zero fa gola a tanti: in Italia c’è l’Inter in lista, in Spagna un top club come il Barcellona, ma la Juve si è già mossa da tempo. E Giuntoli, che è un estimatore del bomber canadese già ai tempi del Napoli, marca stretto il centravanti nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il rinnovo con il club francese (finora le proposte del Lille per prolungare sono naufragate)".