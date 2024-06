"Inevitabilmente al centro del mercato, visto il contratto con la Juventus in scadenza nel 2025 e un rinnovo che non arriva. Così, col passare del tempo, il destino di Chiesa assume poco attraenti somiglianze con quello di Paulo Dybala: giovane talento strappato alla concorrenza, mai compiutamente esploso anche per problemi fisici (un infortunio grave per Chiesa, tanti piccoli per la Joya), poi via via giocatore di difficile collocazione in campo e nel monte ingaggi. Fino all’addio a parametro zero".