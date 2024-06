Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dallo stadio Dall'Ara di Bologna alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia, test in vista di Euro 2024.

Per quanto riguarda i giocatori che hanno giocato tra le 60 e le 65 giocatori a stagione, come li ha ritrovati?

"Non tutti i giocatori sono arrivati nella medesima forma e non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite. In particolare, tranne Calhanoglu che ha giocato praticamente tutte le partite nel Club, i nostri giocatori che hanno giocato all'estero non contano lo stesso minutaggio. A parte questo, ho trovato tutti molto motivati e con grandi sogni. Purtroppo dovrò togliere qualche sogno a qualcuno e questo mi dispiace umanamente, ma è un mio dovere".