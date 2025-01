Tornano le sirene inglesi per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, grazie al lavoro svolto in questi anni, è apprezzato oggi in tutta Europa, in particolare in Premier League. Ecco il punto sul suo futuro da Tuttosport: "Inzaghi, come ha dichiarato più volte, si vede ancora a lungo in nerazzurro. Un domani, però, lo ha raccontato lui stesso l’ultima volta il 5 novembre, non disdegnerebbe un’esperienza in Premier League: «Il calcio inglese è molto affascinante, piace a tutti gli allenatori, mi intriga. Non nego che c'è stata la possibilità in passato, anche quando ero alla Lazio, però stavo bene a Roma e ora sto bene all'Inter». Quel giorno era la vigilia di Inter-Arsenal di Champions. La scorsa stagione, mentre Inzaghi si avviava a vincere lo scudetto della seconda stella, fecero un pensiero su di lui il Manchester United e il Chelsea. Niente di fatto. Inter-Arsenal del 6 novembre, vinta 1-0 dai nerazzurri, però, ha aggiunto una pretendente alla lista. I Gunners, infatti, hanno fatto pervenire a Inzaghi e il suo entourage degli apprezzamenti sul suo lavoro.