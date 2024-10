Simone Inzaghi sta valutando le migliori scelte di formazione per giocare contro la Juventus domani alle 18. In attesa delle sue parole in conferenza stampa, ecco le prime indicazioni sull'Inter verso il derby d'Italia da Tuttosport: "Un undici basato su alcune solide certezze: Sommer in porta; la ThuLa intoccabile là davanti; Dimarco sicuro a sinistra, anche in considerazione dell’infortunio occorso a Carlos Augusto; Mkhitaryan pronto a tornare dal primo minuto dopo aver riposato in Champions; e Barella assolutamente titolare in mezzo al campo. Resta solo da capire dove. Il recupero di Asllani, in un certo senso, ha un po’ sparigliato le carte per Inzaghi. Perché finché erano mancati in contemporanea sia l’albanese che Calha (per buona parte del match di Roma e contro lo Young Boys) di dubbi non ce ne sono stati: regista Barella. Che ha pure disputato due gare discrete nel ruolo, seppure interprentandolo in modo diverso rispetto al turco. L’assenza di Calhanoglu per l’Inter sarà pesante e col recupero di Asllani (ieri in gruppo) almeno un regista di ruolo, in questo momento Inzaghi ce l’ha.