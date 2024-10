Questo vuol dire andare avanti per “rabbocchi” al serbatoio in attesa di avere tempo e modo per lavorare a fondo sulla preparazione

Marco Astori Redattore 29 ottobre - 10:30

È un Lautaro Martinez non ancora al top della forma quello che Simone Inzaghi sta utilizzando in queste settimane: il numero 10 dell'Inter sta crescendo rispetto ad inizio stagione ma è ancora lontano dagli standard a cui ci ha abituati. Spiega infatti Tuttosport: "Per rendere più corpose le possibilità di rincorsa servirà però il vero Lautaro, arrivato imbolsito dalle brevissime vacanze estive post Copa América e mai entrato realmente in forma perché, oltre a non aver fatto la preparazione, durante le soste, anziché allenarsi, deve rispondere signorsì alle chiamate della Nazionale. Di questo passo Inzaghi - in assenza di una scelta “alla Lukaku” che, proprio per lavorare, ha deciso di restare a Napoli nei break di settembre e ottobre - rischia di doversi tenere un fuoriclasse a mezzo servizio almeno fino a metà dicembre quando - saltando la gara di Coppa Italia con l’Udinese - l’argentino potrebbe avere una settimana intera per lavorare, a meno che prima l’allenatore decida di fermarlo per fare un lavoro approfondito così da uscire da questo limbo.

Il fatto che Inzaghi punti a fare più strada possibile tanto in campionato quanto in Champions (dove obiettivo primario è qualificarsi direttamente per gli ottavi “togliendo” due gare da un calendario già affollatissimo) impone di continuare a gestire l’argentino. Questo vuol dire andare avanti per “rabbocchi” al serbatoio in attesa di avere tempo e modo per lavorare a fondo sulla preparazione. Accorgimenti resi necessari dal fatto che, pur con tutti i problemi del caso, un conto è avere in campo la ThuLa, un altro puntare su Taremi e Arnautovic (come prova lo sviluppo della gara di Berna) nelle prossime due giornate di Serie A a Empoli - domani - e col Venezia, ci sarà modo di fare qualche rotazione per presentare l’argenteria nell’uno-due tra Arsenal e Napoli, i grandi match che chiuderanno questo spicchio di stagione. E Lautaro per primo sa che se un giorno vorrà vincere il Pallone d’Oro, dovrà fare grandi cose proprio in Champions".