Seconda maglia Inter, il profilo Twitter di Amazon Prime Video Sport ci ride su

Come se non fossero bastate le perplessità dei tifosi dell’Inter. Anche se c’è chi l’ha apprezzata, la seconda maglia scelta dalla Nike per la prossima stagione è stata fortemente criticata da tanti tifosi nerazzurri. Sui social meme e battute hanno sottolineato il disappunto sulla seconda divisa della prossima stagione. E appunto, come se non bastasse, ci si è messa pure la pagina ufficiale di Amazon Prime Video Sport a fare ironia nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo kit away. La nota casa di produzione, come è successo su diverse pagine di tifosi, ha fatto diventare la maglietta una tavola da tris. “Qualcuno che vuole giocare?”, si chiede in un tweet. E c’è chi se l’è presa. “Adesso chiudo l’abbonamento che avevo sottoscritto con voi…”.