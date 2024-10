Si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive dell'Inter U17, che perde 3-2 il derby contro il Milan e viene raggiunta proprio dai rossoneri al primo posto. Prima sconfitta da allenatore per Samir Handanovic, tecnico dei nerazzurri. Inizio subito in discesa per la formazione interista, che passa in vantaggio dopo neanche 2 minuti grazie a Sorino. Pareggio milanista al quarto d'ora con Pisati, ma l'Inter chiude il primo tempo in avanti grazie al rigore trasformato da Vukaj. Nella ripresa il Milano ribalta il punteggio: Pisati firma la sua personale doppietta, e nel finale tocca a Lontani segnare il gol del definitivo sorpasso.