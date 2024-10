Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Andrea Carnevale , dirigente dell'Udinese, ha parlato così del futuro di Jaka Bijol , che piace anche all'Inter : "E’ pronto per una squadra come il Napoli, l’anno scorso ha fatto un Europeo straordinario, domenica ha fatto una grande partita ce lo teniamo stretto e non partirà. Può migliorare nell’essere leader, dovrebbe essere più napoletano e metterci più cazzimma.

L’anno scorso il Napoli ha deluso un pò tutti anche gli addetti ai lavori, ha fatto un campionato non all’altezza della società e dei giocatori. Quest’anno è diverso, quando prendi un allenatore come Conte significa che hai preso una garanzia, alla conferenza stampa di presentazione avevamo capito già tutto: lui parlava e De Laurentiis annuiva. La batosta contro il Verona ha sorpreso anche me, ma quando hai un allenatore come Conte sei tranquillo, tutti i giocatori che lui ha chiesto sono determinanti. Il Napoli ha un grande vantaggio che è quello di non fare le coppe e dovrà sfruttarlo".