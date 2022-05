Udinese, Cioffi: “Rammarico sul primo gol. Ai ragazzi posso solo dire bravi”

Il tecnico dei friulani commenta la sconfitta di misura contro l'Inter: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha analizzato ai microfoni di Udinese TV la sconfitta di misura contro l'Inter: "Dico bravi ai ragazzi perché si può dire loro solo questo. Atteggiamento giusto, fame, volontà, c'era tutto. Non dimentichiamo che veniamo da cinque partite in due settimane: non è un alibi, per quanto siamo andati forte non credo che lo sia. Potevamo fare meglio su entrambi i gol subiti: il primo, per caratteristiche nostre, lavoro e attenzione, sul secondo per una via di mezzo. Credo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. C'è tanto rammarico per il primo gol, quel tipo di gol dobbiamo evitarli e lì siamobravi".