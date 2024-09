Marco Andreolli ha analizzato il momento dell'Inter, che oggi affronta in trasferta l'Udinese: "Udine è sempre una trasferta complicata, l'Udinese è una squadra partita molto bene e che ha cambiato tanto. Anche in Coppa Italia l'Udinese affronterà l'Inter. Bisognerà rialzarsi subito dopo la sconfitta nel derby. L'aspetto positivo è la classifica ancora molto corta. La continuità sarà fondamentale per staccare le concorrenti dirette. Il campionato non ha ancora preso il via in maniera importante. Inzaghi non ha stravolto la formazione, ha fatto qualche cambio. Il mister ha avuto a disposizione tutta la settimana per metabolizzare la gara. A volte dopo le sconfitte che bruciano è bene avere subito una sfida per rifarsi. Questa settimana è servita per ricaricarsi e per capire cosa non ha funzionato con il Milan. Una settimana utile anche a ritrovare la forma giusta".