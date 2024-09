Scelte fatte per Inzaghi per la trasferta di oggi a Udine. Ci saranno tre cambi nell'Inter titolare che oggi affronterà l'Udinese. Probabilmente nella sfida di Champions contro la Stella Rosa se ne vedranno di più.

"Dumfries non festeggerà oggi il rinnovo con una maglia da titolare. Sulla destra Inzaghi dovrebbe preferirgli Darmian, con Dimarco confermato a sinistra. Inzaghi farà altre due variazioni rispetto al derby: Frattesi al posto di Barella (infortunato) e in difesa Bisseck per Pavard. A centrocampo sarà confermato Mkhitaryan, nonostante lo scarso momento di forma: Zielinski può aspettare. E con lui Taremi: i due avranno probabilmente spazio martedì in Champions", riporta La Gazzetta dello Sport.