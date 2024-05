Si può solo sperare di aver capito male perché altrimenti sembrerebbe una richiesta di favori arbitrali - ha aggiunto il proprietario del Club friulano - Quando un presidente dice che spera di avere una compensazione per il danno subito, e sinceramente non so a quale danno si riferisce, e poi dice che anche la sua filippina sapeva che l'Udinese avrebbe vinto a Lecce, diciamo che esagera. E questo non mi va giù", conclude Pozzo.