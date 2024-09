Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, al termine del match di Coppa Italia contro la Salernitana vinto per 3-1 ha pensato anche all'Inter, prossima avversaria in campionato sabato alle ore 15: "Oggi è stata importante perché eravamo i favoriti, l'abbiamo voluto rendere ben chiaro ma bisogna anche capire che la Roma ha giocato molto bene e ha vinto in maniera meritata. Abbiamo tratto degli insegnamenti e siamo ancora lontani dal livello che a mio avviso dovremmo raggiungere. Ora ci aspetta l'Inter e so che sarà difficile. Dobbiamo recuperare le forze ma sono sicuro che lotteremo contro di loro".