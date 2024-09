UFFICIALE – Ex Inter, Godin si ritira: arriva l’addio definitivo al calcio

Diego Godin si ritira definitivamente. L’ex difensore dell’Inter aveva salutato il calcio professionistico al termine di Huracan-Vélez, il 31 luglio 2023, ma ha deciso di tornare in campo il 20 febbraio scorso, quando ha intrapreso una nuova avventura con il Porongos, una squadra dilettantistica di Trinidad, nel dipartimento di Flores, in Uruguay.

In questa inaspettata esperienza, Godin ha calcato campi decisamente lontani dai prestigiosi stadi in cui ha giocato in carriera. L'ex difensore nerazzurro ha chiuso la stagione con un trionfo. Il Porongos, infatti, ha conquistato il campionato, vincendo la finale contro il Melo Wanderers con un netto 2-0.