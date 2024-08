UFFICIALE – Inter e Nike presentano la seconda maglia per la stagione 24/25: le foto

Il nuovo kit da trasferta intreccia i colori derivati dall’architettura della città con l'eleganza sofisticata dell’alta moda milanese: la palette grigia, utilizzata dagli stilisti fin dagli anni ’70 e che ritroviamo nel kit, prende infatti ispirazione dall’estetica gotica e industriale di Milano, utilizzata nel corso degli anni come sfondo per le nuove collezioni della moda milanese.

La divisa, in continuità con la maglia Home, è inoltre realizzata in Dri-FIT ADV, un tessuto innovativo di Nike progettato per offrire freschezza, leggerezza e pelle asciutta nei grandi momenti sportivi.