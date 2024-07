UFFICIALE – Southgate si dimette: non è più il ct dell’Inghilterra

Gareth Southgate non è più il commissario tecnico dell'Inghilterra. L'ormai ex ct inglese ha rassegnato le sue dimissioni dopo la sconfitta nella finale dell'Europeo contro la Spagna, la seconda consecutiva dopo quella del 2021 contro l'Italia.

Questo il suo messaggio di addio: "Da inglese orgoglioso, giocare per la Nazionale inglese e allenarla è stato l'onore più grande della mia vita. Ha significato tutto per me, e ho dato tutto. Ho avuto il priviliegio di guidare un grande gruppo di calciatori per 102 partite. Ognuno di loro è stato oroglioso di indossare la maglia dei Tre Leoni, e hanno dato il loro contributo alla Nazione".