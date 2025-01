"L'intenzione di Inter e Milan di costituirsi parte civile nei processi in cui sono imputati i capi delle rispettive curve "rientra nelle loro prerogative, e' giusto che lo facciano". Lo ha affermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando, al termine del Consiglio federale, l'orientamento dei due club. "Sono due società che si sentono danneggiate", ha osservato Gravina, "di fatto non si fa altro che parlare di questo tema legato alle infiltrazioni mafiose nelle curve, e' giuste che le societa' chiamate in causa possano rappresentare la tutela dei loro interessi. Nel frattempo, e' in corso una valutazione della nostra Procura sulla documentazione disponibile, vediamo cosa verra' fuori".