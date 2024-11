"Con la campagna #unrossoallaviolenza, abbiamo l'opportunità di parlare direttamente a un ampio pubblico maschile, invitandolo a riflettere sul proprio ruolo nel contrastare la violenza di genere. È tempo di spostare il focus dalla responsabilità delle vittime a chi può davvero fare la differenza: chi osserva e chi agisce. Dobbiamo dire NO alla normalizzazione di comportamenti inaccettabili e promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla fiducia – ha dichiarato Marco Chiesara, Presidente di WeWorld, Organizzazione che da 50 anni porta al centro chi è ai margini in 25 Paesi inclusa l’Italia -. Da quasi 15 anni, WeWorld lavora per contrastare la violenza di genere, intervenendo sul campo per aiutare ogni giorno chi è a rischio e affiancando a questo un intenso lavoro di sensibilizzazione, che comprende la ricerca e campagne come questa. Iniziative come #unrossoallaviolenza ci permettono di uscire dalla nostra bolla e portare questo messaggio a tutti e tutte, costruendo insieme una società più giusta e inclusiva".

L'INIZIATIVA — In occasione della 13ª Giornata di Campionato, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi della Serie A Enilive si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per combattere insieme la paura che vivono ogni giorno. Tante le attività in programma sui campi per sostenere l'iniziativa: i calciatori e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso; i Capitani di tutte le squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata; prima del fischio di inizio di tutte le partite andrà in onda una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza; in ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa; sui maxischermi sarà trasmesso il video spot della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti; nel pre e post gara, infine, i dirigenti, i mister e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo di #unrossoallaviolenza e gli allenatori leggeranno un appello per fermare ogni forma di violenza sulle donne.

Venerdì 22 novembre, sugli account social @SerieA, sarà presentato in anteprima il nuovo video di #unrossoallaviolenza, focalizzato sul concetto di “fare rete” tra persone per incoraggiare ciascun individuo ad intervenire e supportare le vittime, costruendo così una rete in grado di interrompere il ciclo di violenza e creare un ambiente sicuro per tutte e tutti. L’obiettivo dello spot, che coinvolge emotivamente lo spettatore mostrando situazioni quotidiane di silenzio e disagio interrotte soltanto da un chiaro segnale di stop contro ogni abuso - ovvero il segno rosso sul viso -, è quello di sensibilizzare il pubblico a essere protagonista attivo, individuando i segnali anche meno visibili della violenza - che non è solo fisica. Creare una “comunità consapevole”, in cui nessuno rimane invisibile e ogni segnale di sofferenza viene captato, è essenziale per mettere fine alla violenza contro le donne.

Testimonianze e segnali forti arriveranno anche dal mondo dei social media, con le foto dei calciatori insieme alle loro compagne, mogli, figlie, e degli altri testimonial che, da soli o in coppia, dichiareranno il proprio impegno pubblicando una foto con il segno rosso sul viso, esortando i propri followers a fare lo stesso con l’hashtag #unrossoallaviolenza. Anche la ministra per le Pari Opportunità e il ministro per lo Sport e i Giovani promuovono la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Tanti anche i nomi dei personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che hanno scelto di unirsi alla campagna #unrossoallaviolenza al fianco di Lega Serie A e WeWorld: Carolina Crescentini, Francesca Senette, Giulia Elettra Gorietti, Rocio Munoz Morales, Donatella Finocchiaro, Antonia Fotaras, Chadia, Federico Russo, Veronica Maya, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, Marialuisa Jacobelli, Christiane Filangieri e Massimiliano Loizzi.