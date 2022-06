Under 18, Inter eliminata: la Fiorentina vince 3-0, tripletta di un super Sene

Finisce ai playoff la stagione della formazione Under 18 dell’Inter: i ragazzi di Zanchetta perdono 3-0 contro la Fiorentina di uno scatenato Sene, autore di una tripletta. Niente da fare per i nerazzurri, nonostante la superiorità numerica...

Finisce ai playoff la stagione della formazione Under 18 dell'Inter: i ragazzi di Zanchetta perdono 3-0 contro la Fiorentina di uno scatenato Sene, autore di una tripletta. Niente da fare per i nerazzurri, nonostante la superiorità numerica per più di un'ora.