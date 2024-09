Uva: “San Siro monumento ma Inter e Milan devono avere il loro stadio”

“Servono cinque stadi a norma per Euro 2032 con progetti approvati e finanziati: in questo momento ce n'è solo uno già pronto, ed è lo Stadium a Torino. L'Olimpico ha bisogno di pochi ritocchi, per San Siro come abbiamo detto la situazione è più complicata. Purtroppo è già passato un anno dall'assegnazione e di passi avanti non ne sono stati fatti. E comunque non servono solo cinque stadi, perché se tralasci tutto il resto si crea un gap strutturale ancora più grande: servirebbero finanziamenti anche su realtà più medio-piccole e una politica nazionale sull'impiantistica più lungimirante. Per rendere l'idea, in Turchia sono stati costruiti negli ultimi anni 13 stadi nuovi, dunque non solo quelli che co-ospiteranno l’Europeo".