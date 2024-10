"Sono sorpreso, stiamo facendo un buon percorso, la cosa bella è che Vanoli ha molta fame, vuole evitare problematiche nervose, abbiamo tutto per fare bene. Adams? Avevo già provato a prenderlo a gennaio, ho lavorato per fargli capire che uno step in Italia può fargli bene per tornare nei grandi palcoscenici europei o nei club importanti, ha grandissime qualità per fare molto bene. Ricci nel mirino del City? L'abbiamo preso quando era molto giovane, devo dire che è stata un'operazione importante, il presidente ci ha creduto, abbiamo speso una cifra importante, è stato bravissimo lui a credere nel lavoro, è cresciuto tanto, può giocare con qualsiasi allenatore e in qualsiasi campionato.