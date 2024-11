Al Venezia di Di Francesco non basta un altro assist di Oristanio: il Parma prima pareggia con Valeri e poi completa la rimonta con Bonny

Il Parma vince 2-1 in rimonta sul campo del Venezia e trova la seconda vittoria del suo campionato dopo quella contro il Milan.

Il Venezia parte subito forte e al 5' va in vantaggio grazie al gol di Nicolussi Caviglia dopo una bella sgroppata di Oristanio, al suo secondo assist in campionato. Il vantaggio dei lagunari dura poco perché al 17' Valeri, da fuori area, trafigge Stankovic per il pareggio.