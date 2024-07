Il difensore centrale belga ha lasciato nuovamente i nerazzurri per andare a giocare in prestito in patria

Nuovo ritorno in Belgio per Zinho Vanheusden: il difensore centrale classe '99 ha lasciato l'Inter e si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Mechelen. Tuttosport illustra quelle che saranno le cifre dell'eventuale cessione a titolo definitivo: "Ieri infine è stato ufficializzato il trasferimento di Zinho Vanheusden al Mechelen in prestito con diritto di riscatto a 3.5 milioni più una percentuale sulla rivendita a favore dell'Inter".