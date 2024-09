Vanni: “Inter a un millimetro da un’occasione storica. Se batte il Milan…”

"In tutta sincerità, l'Inter la vedo tra le squadre che la possono vincere. Ha bisogno di un calendario amico nella seconda fase e di qualche passo falso dei giganti del torneo. Penso che l'Inter debba evitare il Real Madrid, beccare il Bayern Monaco nella serata giusta se proprio deve. Se le cose vanno come devono andare, l'Inter non vince la Champions League. È però vero che è così forte da poter sfruttare l'occasione, se si dovesse presentare".

"Gli attaccanti quando non segnano stanno male, la sua fortuna è che il suo allenatore è un ex attaccante e lo sa benissimo. Sta cercando in tutti i modi di aiutarlo, schierarlo col Monza aveva questo senso. Ieri sera è andato in panchina e l'attacco non ne ha risentito. Se dovesse ricominciare nel derby, una partita nella quale ha segnato tanto, sarebbe una manna per tutti gli interisti. La cosa buona è che, visto il passato da difensore, è che riesce a rendersi utile anche quando non segna".