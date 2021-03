Vanni: “Suning lascerà l’Inter. I tempi? C’è una mossa che Zhang proverà a fare”

Suning è destinata, prima o poi, a lasciare il timone dell'Inter. Ne è convinto Franco Vanni, giornalista di Repubblica

"Suning è destinato a lasciare il timone dell'Inter. Tutto dipende in che tempi: fossi in Steven Zhang, infatti, farei di tutto per restare in sella almeno fino alla fine della stagione sportiva. Più che per una questione romantica, per il fatto che, tra diritti tv, market pool UEFA e premi vari, una società che vince il campionato vale di più sul mercato. Resta da capire, viste le prossime scadenze, se i soldi incassati da Suning per la vendita di alcune quote di Suning.com siano utilizzabili, almeno in parte, per dare ossigeno alle casse dell'Inter. Questo è ancora poco chiaro".