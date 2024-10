E’ stata la vittoria dei nuovi acquisti, la vittoria di Lukaku che è al 65% della condizione. Se però uno che è al 65% ti fa goal e ti fa due assist vuol dire che ha ancora margini di crescita. Lukaku cresce e per il Napoli può essere la riserva di possibilità e risorse maggiori. L’unico che deve ritrovare un po’ di brillantezza è Kvaratskhelia che però viene sempre maltrattato. Son rimasto basito quando Feliciani non ha concesso il rigore per il fallo sul georgiano. Corsa scudetto? Dobbiamo aspettare fine novembre per dare giudizi definitivi. Mi piace la Lazio di Baroni e potrebbe inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Napoli, Juventus, Inter e Milan sono le candidate principali sulla carta, ma le cose si cominceranno a chiarirsi dopo una decina di gare”.