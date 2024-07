Michele Di Gregorio è il nuovo portiere della Juventus. Stefano Vecchi, tecnico del Vicenza e suo allenatore per 3 stagioni ai tempi della Primavera dell'Inter, lo ha descritto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Di Gregorio l'ho allenato per tre anni. Nella prima stagione, 2014-15, era sotto età e fece il terzo. La sua sfortuna fu avere davanti Radu, un ragazzo di grande talento e in quel periodo molto più pronto. Notammo però le sue qualità e decidemmo poi di tenerlo con noi un anno in più da fuori quota e da capitano. Il bello fu che vincemmo lo scudetto e lui alzò la coppa".