Sarri: “Vecino? Cose di spogliatoio, neanche clamorosa. Parleremo tra un po’”

Maurizio Sarri , dopo la partita di Coppa Italia contro il Genoa, ha parlato della sua Lazio: « Tre anni che sono a Roma e sono tre anni che la Lazio è in crisi. Noi siamo in crisi e questa settimana abbiamo vinto tre partite, la squadra procede, questa sera abbiamo palleggiato a una velocità maggiore ma anche stasera dovevamo chiuderla», ha detto in generale della sua squadra.

L'allenatore, poi, ai microfoni di Mediaset, ha parlato anche dell'esclusione di Vecino dai convocati della partita contro i rossoblù per una discussione avuta col tecnico: «La situazione di Vecino? Non c’è niente da chiarire, è una vicenda di spogliatoio, e neanche tra le più clamorose. Però la società, d’accordo con me, ha deciso per questa soluzione. Ne parleremo tra un po’ di giorni ma per il momento la situazione è questa».