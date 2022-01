Venezia, i nomi dei 10 assenti contro l’Inter: non sono neanche in panchina

Sono 10 gli assenti di casa Venezia per la sfida con l'Inter che si gioca a San Siro oggi. Non sono nemmeno in panchina i seguenti giocatori

Sono 10 gli assenti di casa Venezia per la sfida contro l'Inter che si gioca a San Siro oggi. Non sono nemmeno in panchina i seguenti giocatori: Romero, Svoboda, Haps, Mazzocchi, Ebuehi, Busio, Crnigoj, Heymans, Aramu e Johnsen. Ricordiamo che ieri il Venezia aveva annunciato la positività al Covid di cinque giocatori nella lista dei 25 (ma ce n'erano di più). E così ci sono delle assenze pesanti per l'allenatore Zanetti (anche lui assente).