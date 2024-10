Vernazza: “Inter, impegno complicato contro l’ex Vanoli. Milan e Juve…”

Le considerazioni sulle gare del weekend per le tre strisciate che al momento inseguono il Napoli in classifica

Sebastiano Vernazza, attraverso il suo focus per la Gazzetta dello Sport di oggi, si è anche soffermato sulle inseguitrici del Napoli nell'attuale classifica di Serie A. Si legge infatti sugli impegni di questo turno: "La Juve “gasata” dalla magnifica vittoria a Lipsia e però depotenziata dalla perdita di Bremer per tutta la stagione o quasi. L’Inter tranquillizzata dal 4-0 alla Stella Rossa, utile per abbassare un po’ il volume sullo scandalo di Curvopoli. Il Milan depresso dalla seconda sconfitta di fila in Europa.

Delle tre, la Juve gode dell’impegno in teoria più facile, anche se il Cagliari di Davide Nicola è resuscitato a Parma e qualche fastidio potrebbe crearlo. Più complicato l’impegno dell’Inter, stasera alle prese con il Torino, che deve uscire dalla galleria delle sconfitte contro l’Empoli in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato. Paolo Vanoli era uno dei collaboratori di Conte nell’Inter dello scudetto 2021 e ci terrà a far bene in quanto ex.