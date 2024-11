“La stagione di Lautaro Martinez si sta rivelando più complicata del previsto. Non solo perché in difficoltà sotto porta rispetto alla scorsa stagione da cannibale - oggi è a quota 5 gol dopo 12 partite di campionato, nella scorsa Serie A a questo punto era già a 12 centri - ma anche per i tantissimi chilometri che il Toro ha dovuto caricarsi sulle spalle durante ogni sosta nazionali. Venerdì scorso è volato ad Asunción per la trasferta di qualificazioni Mondiali contro il Paraguay, poi ha fatto rientro a casa, in Argentina, dove nella notte tra martedì e mercoledì sfiderà il Perù. In Italia, Lautaro Martinez farà ritorno solo giovedì: con la ripresa del campionato nerazzurro fissata per sabato al Bentegodi contro il Verona, Inzaghi adesso valuta se giocarsi la carta Toro dall'inizio o se concedergli un po' di riposo”, scrive Gazzetta.it.