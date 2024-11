Verona-Inter, tutti i rigoristi out: chi andrebbe sul dischetto? La decisione

"Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno e non si possono mettere in discussione generosità, coraggio e dedizione alla causa. Resta però la sensazione che se un compagno dice di essere pronto lui gli ceda volentieri l'incombenza (...). La scelta di Inzaghi arriverà al termine dell'ultimo allenamento, quando i giocatori si fermano per provare i calci piazzati e il tecnico in base alla formazione che ha in testa indicherà i due o tre rigoristi. In attesa che il ritorno di Calha tolga tutti i dubbi".