Serie A, il Torino la spunta sul Verona: al Bentegodi finisce 2-3

Erano bastati dieci minuti al Torino per andare in vantaggio con un gol di Sanabria , ma il Verona ha reagito due minuti dopo e trovato il pareggio con Kastanos. Il Toro va vicino al raddoppio attorno al 20esimo quando viene espulso Dawidowicz per una gomitata su Sanabria.

Tira proprio lui il rigore, ma finisce sul palo ed è irregolare la ribattuta in rete. Il vantaggio dei granata arriva poco dopo con il colpo di testa di Zapata che sfrutta un assist di Lazaro. Il terzo gol del Torino arriva al 76esimo: segna Che Adams sfruttando un errore della difesa del Verona. La partita finisce tre 2-3: i padroni di casa al 93esimo trovano la rete di Mosquera che approfitta di un errore in area di Masina. I granata volano a 11 punti, a +1 dall'Udinese prima in classifica, e sono momentaneamente primi in attesa delle altre gare del week-end.