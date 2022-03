Repubblica – Vidal, multa per educarne tre. Inter non ha spazio per i mal di pancia

Il giocatore cileno ha dichiarato di voler giocare nel Flamengo e di non essere abbastanza impiegato da Inzaghi: sarà sanzionato dal club

Arturo Vidal ha deciso di far sapere al mondo, con un'intervista non autorizzata dall'Inter, che sogna di giocare nel Flamengo. Non era neanche la prima volta che lo ammetteva ma in un momento così delicato per la stagione nerazzurra le sue parole assumono tutto un altro peso.

Il cileno pagherà per le sue parole una multa al club di via della Liberazione e su questa decisione, il sito di La Repubblica, scrive: "La multa decisa dall’Inter, oltre a punire l’atteggiamento di Vidal, crea un precedente per gli altri scontenti dello spogliatoio. Uno su tutti: Alexis Sanchez, connazionale di Arturo, che più volte negli ultimi mesi su Instagram ha sfogato la frustrazione per il fatto di essere di fatto la riserva di Lautaro paragonandosi a un leone in gabbia. In passato, in modo meno plateale, anche l’uruguaiano Matias Vecino aveva dimostrato di soffrire il poco impiego in campo. A Simone Inzaghi serve un gruppo compatto e concentrato per affrontare il finale di campionato. Spazio per fronde e mal di pancia non ce n’è".